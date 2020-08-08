По словам Марии Захаровой, факты свидетельствуют о невиновности российской стороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Задержание россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны третьего государства. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«[История с задержанием россиян] подавалась чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу специально обученных людей для дестабилизации [ситуации в Белоруссии]», — цитирует ТАСС Захарову. По ее словам, факты свидетельствуют о том, что все происходящее оказалось провокацией со стороны третьего государства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что выдать задержанных россиян требует Украина. По мнению Киева, часть задержанных причастна к преступлениям в Донбассе.

Бойцы российской ЧВК были задержаны под Минском 29 июля. Белорусская сторона считает, что они приехали в страну для дестабилизации обстановки перед выборами. В российском МИД потребовали освободить сограждан, подчеркнув, что их вина не доказана, передает RT. Задержание россиян по телефону обсудили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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