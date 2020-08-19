Экс-дипломат: кто виновен в смерти российского генерала в Сирии

Военные, которые присутствуют в Сирии подготовлены к провокациям Фото: Евгений Ганеев

новость из сюжета Война в Сирии

Ответственными за смерть российского генерала в Сирии могут быть не только террористы, но и западные военные. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин.

«Могли быть какие-то акты против российских военных. Не факт, что они были осуществлены ИГИЛ (запрещена в России) или оппозиционными силами. Возможно, это была провокация иностранных сил, которые присутствуют в Сирии до сих пор. И европейские силы присутствуют и американские», — рассказал Шипицин. По его словам, эти люди имеют специальную подготовку для проведения подобных акций.

Экс-дипломат отметил, что целью генерал мог стать из-за усиления своих позиций на переговорах, из-за геополитических интересов в регионе или же российский военный мешал исполнению каких-либо планов внутри страны. Он подчеркнул, что страны Запада не гнушаются такими методами и часто прикрывают свои действия демократией.

Эксперт добавил, что жертвы в Сирии были неизбежны и это одна из них. На сегодняшний день в стране осталось несколько очагов, где сосредоточены уцелевшие джихадисты. Шипицин уверен, что скоро они покинут Сирию. Переезжая, они создают угрозы другим странам, так как не отказываются от своих взглядов, сказал он.

Высокопоставленный российский военный погиб при срабатывании самодельного взрывного устройства в Сирии, пишет RT. По факту его гибели возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, погибшим оказался генерал-майор вооруженных сил РФ Вячеслав Гладких. Офицер занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армии, дислоцированной в Забайкальском крае.

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