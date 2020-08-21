Российских дачников штрафуют за борщевик

Дачникам придется избавиться от борщевика
Подмосковных дачников оштрафовали на миллионы рублей из-за борщевика на участках. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений московской области.
«Общая сумма штрафа составила два миллиона рублей», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Также дачники должны будут избавиться от растений.
В Дмитрове трое владельцев участков по 106, 129 и 20 гектаров оштрафованы на 150 тысяч рублей. В Долгопрудном штраф в 300 тысяч получил владелец 7,5 гектар земель населенных пунктов. В Клину 1,25 миллиона рублей заплатят двое владельцев сельхозземель на 2,8 и 108 гектара.
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