Российских дачников штрафуют за борщевик

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Природа ХМАО. Сургут, рассвет, природа, пейзаж, борщевик
Дачникам придется избавиться от борщевика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подмосковных дачников оштрафовали на миллионы рублей из-за борщевика на участках. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений московской области.

«Общая сумма штрафа составила два миллиона рублей», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». Также дачники должны будут избавиться от растений.

В Дмитрове трое владельцев участков по 106, 129 и 20 гектаров оштрафованы на 150 тысяч рублей. В Долгопрудном штраф в 300 тысяч получил владелец 7,5 гектар земель населенных пунктов. В Клину 1,25 миллиона рублей заплатят двое владельцев сельхозземель на 2,8 и 108 гектара.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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