Президент России Владимир Путин наградил ряд граждан. Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Награды получили и жители Урала. Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени получили бурильщик «Сургутнефти» Виктор Иващенко и оператор по подземному ремонту скважин Юрий Тарасович из «Комсомольскнефти».
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получили Абдулгалим Асадов из «Комсомольскнефти», Александр Белосорочка из «Федоровскнефти» и Любов Ли из «Сургутнефтегаза». Кроме того, звания заслуженных работников получили Сергей Начаров, Рамиль Хазиахметов и Николай Хмель из АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
Также, в соответствии с этим указом, орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени получил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Орден Почета — его заместитель Игорь Космаков. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени наградили испытателя из челябинского НПО «Электромашина» Алексея Стогния и наладчика Эдека Юмагуена. Заслуженным работником культуры стали преподаватель екатеринбургской школы искусств № 4 Татьяна Левина и доцент ЮУГИИ Виталий Ферапонтов. Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получил замдиректора «Запсибгазпром-Газификация» Андрей Величко. Заслуженным работником сельского хозяйства стал главинженер тюменского ЗАО «Нива-Агро» Владимир Мислер, а заслуженным работником транспорта — машинист «Ямальской железнодорожной компании» Владимир Кузьмин.
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