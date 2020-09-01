С 7 сентября Греция откроет границу для граждан России. Пока страна разрешила въезд до 500 туристов в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Об этом говорится в соответствующем решении правительства Республики, которое будет действовать две недели — до 21 сентября.
«До 500 граждан России в неделю смогут въезжать в Грецию исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ. Тест обязательно проходить в сертифицированных лабораториях, которые могут выдать справку на английском языке с указанием всех данных.
Ее будут проверять авиакомпании перед посадкой пассажира. У последнего при себе также должна быть квитанция бронирования гостиницы или другой документ с указанием временного места жительства в стране. При проведении выборочного теста на COVID-19 гражданину будет запрещено покидать место проживания до выдачи результатов. Нарушителям грозит штраф в размере пяти тысяч евро (439 тысяч рублей).
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение в Турцией, Великобританией, Танзанией и Абхазией. С 15 числа граждане РФ могут въезжать на территорию Швейцарии, Киргизии, Молдавии и Черногории. 12 августа, как напоминает RT, главы МИД России и Финляндии Сергей Лавров и Пекка Хаависто обсудили возможные сроки открытия российско-финляндской границы.
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