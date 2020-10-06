В Кремле высказались о ситуации на Камчатке

Загрязнение вод на Камчатке действительно волнует президента РФ. Российскому лидеру докладывают о результатах всех анализов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Президенту докладывают о результатах анализов, которые брались в океане и прибрежной полосе, — сообщил Песков. — Есть четкая установка выяснить, что там произошло». В Кремле ожидают, что ситуация прояснится до конца недели.
Как уточнил представитель Кремля, пока лидер РФ Владимир Путин не будет брать этот вопрос на контроль. «Выполняются все действия для установления причин. Задействованы все ведомства, которые должны быть задействованы в этой ситуации, нужно дождаться выверенной информации», — заявил Песков.
На берегу Халактырского пляжа, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, жители обнаружили множество трупов морских животных. Врио министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова рассказала, что за медицинской помощью обратились люди, которые посетили загрязненные берега. Всем был диагностирован химический ожог роговицы первой степени.
Власти региона рассматривают три версии возможного загрязнения воды Тихого океана: разлив токсичных веществ, водоросли, которые во время шторма вынесло на береговую линию или сейсмическая активность. При этом в Минприроды РФ заявили, что не считают происшествие катастрофой.
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