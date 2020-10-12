Центр Гамалеи: когда закончатся испытания вакцины от коронавируса

В конце следующего лета закончатся испытания российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины, будут привиты по первому и второму разу к концу января 2021 года. «Отсчитайте еще полгода от этого момента, это получается конец июля — начало августа, — закончатся [исследования] и будут результаты, статистически обработанные за полгода», — цитирует его ТАСС.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа, напоминает «Пятый канал». Александр Гинцбург объяснил, что отказ от ношения медицинской маски возможен только после введения второго компонента вакцины от коронавируса, передает агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в