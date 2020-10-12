Центр Гамалеи: когда закончатся испытания вакцины от коронавируса

Все добровольцы получат прививку от коронавируса «Спутник V» к концу января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В конце следующего лета закончатся испытания российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, добровольцы, участвующие в пострегистрационных исследованиях вакцины, будут привиты по первому и второму разу к концу января 2021 года. «Отсчитайте еще полгода от этого момента, это получается конец июля — начало августа, — закончатся [исследования] и будут результаты, статистически обработанные за полгода», — цитирует его ТАСС.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа, напоминает «Пятый канал». Александр Гинцбург объяснил, что отказ от ношения медицинской маски возможен только после введения второго компонента вакцины от коронавируса, передает агентство Nation News.