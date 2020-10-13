В Госдуме объяснили, к чему может привести ультиматум Тихановской

Ультиматум Светланы Тихановской президенту Белоруссии Александру Лукашенко может привести к ситуативным обострениям протеста в крупных центрах страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.
«Это может привести к некоторой ситуативной эскалации положения в центре Минска. Например, к провокациям в отношении ОМОНа, к возможным ответам со стороны ОМОНа, если эти провокации будут очень жесткими», — сказал Новиков. При этом он высказал мнение, что это последние расчеты оппозиции на свержение власти.
Силовики в случае бандитских действий не смогут не отвечать, считает собеседник агентства. Это может привести к чему-то более крупному, например, жертвам. В то же время, это единственный сценарий, который может принести какие-то плоды для оппозиции. Однако, по мнению депутата, это бесперспективно, потому что в таких крупных событиях главным является общественное мнение и широкие народные массы, для которых Тихановская и ее вдохновители не сделали ничего конкретного.
Европейские же страны, по словам Новикова, не поддерживают Тихановскую, так как решения по санкциям Лукашенко, например, не принимаются. «Все это означает только одно: Европа считается с реальностью, понимает, что свергнуть Лукашенко не удалось и придется иметь дело с ним», — говорит депутат. Россия при этом вряд ли будет как-то реагировать, достаточно будет экспертных оценок.
Ранее стало известно о том, что Тихановская предъявила ультиматум главе республики. По словам экс-кандидата в президенты, если Лукашенко не уйдет с поста до 25 сентября, начнется национальная забастовка. Член Совета Федерации Алексей Пушков поделился своим мнением в беседе
Подписывайтесь на URA.RU в