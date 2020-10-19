Международные перевозки в Кольцово под запретом с начала пандемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Аэропорту Кольцово продлят ограничения на международные перелеты. Авиасообщение с другими регионами России, в частности, с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи не пострадает, поделился с URA.RU источник в Росавиации.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном закрытии рейсов из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург. «Внутренним рейсам точно ничего не угрожает. А заграничные — они же не только от нашего желания зависят, но и от готовности принимать тех стран, куда летят», — прокомментировал инсайдер.

Он отметил, что запрет на авиаперелеты между регионами выглядит по меньшей мере странно. «Рейсы о железной дороге же не отменяют. Это что, получается, РЖД пролоббировала отмену перелетов? , — иронизирует собеседник агентства. — Это Екатеринбург защищают от инфекции из Москвы и Питера? Тогда почему другие направления не закроют? Или Москву и Питер от заразы из Екатеринбурга? Как хотите, это бред».

Он отметил, что отмена рейсов — не в компетенции регионального правительства. Такое решение может принять только федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Власти регионов полномочны вводить ограничительные меры лишь для прибывающих.