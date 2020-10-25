По словам студентов, чаще всего с этим сталкиваются обитатели общежитий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Студенты московских вузов пожаловались на принудительную вакцинацию от гриппа. Об этом « Коммерсанту » рассказали ученики Московского авиационного института (МАИ).

«Если в группе 50% человек прошли вакцинацию, только они будут допущены до очных занятий. Если в группе вакцинацию прошли меньше 50% человек, вся группа будет отправлена на дистанционное обучение», — следует из распоряжения ректора. Студенты Московского государственного строительного университета рассказали о призыве по громкоговорителю прививаться, сопровождаемом сообщением, что «студенты, не привившиеся от гриппа, к занятиям допускаться не будут». О такой же проблеме рассказали учащиеся РУДН.

В Роспотребнадзоре заверили, что вакцинация от гриппа остается добровольной, но «при ухудшении эпидемиологической ситуации по ряду инфекционных болезней непривитые против данных нозологий сотрудники отстраняются от работы на период эпиднеблагополучия или обязаны быть привиты».

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что отказ гражданина от прививок может повлечь за собой ряд последствий. Так, некоторые руководители могут отстранить от работы непривитых сотрудников во время вспышки инфекции. Еще одним последствием, по его словам, может стать запрет на выезд из страны. Некоторые страны отказываются пускать на свою территорию непривитых туристов.