12 ноября 2020

В секс-скандале вокруг Дзюбы увидели «краснодарский след»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат России 2015-2016: ФК
За скандалом вокруг Артема Дзюбы могут стоять краснодарские фанаты, предполагает Геннадий Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фанаты футбольного клуба «Краснодар» могут быть причастны к скандалу, который разгорелся из-за утечки в интернет интимного видео футболиста Артема Дзюбы. Такое предположение озвучил спортивный комментатор Геннадий Орлов.

«Почему он [видеоролик] попал в Сеть накануне матча с „Краснодаром“? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». По словам журналиста, фанаты могут пойти на такой шаг, чтобы вывести спортсмена из строя или навредить его репутации.

Ранее в соцсетях появилось интимное видео Артема Дзюбы. Как выяснилось, его телефон взломали. Из-за этого спортсмена не допустили до участия в ноябрьских матчах сборной России. Решение принял главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...