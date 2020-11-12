В секс-скандале вокруг Дзюбы увидели «краснодарский след»

Фанаты футбольного клуба «Краснодар» могут быть причастны к скандалу, который разгорелся из-за утечки в интернет интимного видео футболиста Артема Дзюбы. Такое предположение озвучил спортивный комментатор Геннадий Орлов.
«Почему он [видеоролик] попал в Сеть накануне матча с „Краснодаром“? Значит, это краснодарский след. Не клуба, а болельщиков», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». По словам журналиста, фанаты могут пойти на такой шаг, чтобы вывести спортсмена из строя или навредить его репутации.
Ранее в соцсетях появилось интимное видео Артема Дзюбы. Как выяснилось, его телефон взломали. Из-за этого спортсмена не допустили до участия в ноябрьских матчах сборной России. Решение принял главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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