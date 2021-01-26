Ученые: лекарство для онкобольных спасает от коронавируса

Ученые выяснили, что препарат плитидепсин активно воздействует на коронавирус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лекарство плитидепсин, который назначается при лечении онкологических болезней, оказалось в 27,5 раз эффективнее ремдесивира. Последний препарат был рекомендован для борьбы с коронавирусом в ряде стран, в том числе в России.

«Ученые Испании, США и Великобритании провели исследование противовирусного действия плитидепсина. Специалисты пришли к выводу, что препарат может иметь лекарственное значение в лечении COVID-19», — приводит «Ридус» результаты исследования ученых.

Плитидепсин, известный под маркой «Аплидин», был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств в 2004 году в качестве препарата, помогающего при лечении рака. Однако позже было выявлено большое число побочных эффектов, а также недоказанность лечебного воздействия. Поэтому в 2017 году препарат перестали использовать при лечении онкобольных.

Но недавно ученые выяснили, что в клетках человек плитидепсин в 27,5 раз эффективнее подавляет активность SARS-CoV-2, чем ремдесивир: препарат воздействует на белок, который коронавирус использует для репликации. Ученые испытывали плитидепсин на обезьянах, мышах и людях. 81% принимавших препарат были выписаны из больницы в течение 15 дней, тогда как обычно этот показатель равен 47%.

Ранее ремдесивир был рекомендован для использования против COVID-19 в некоторых странах, в том числе и в России. Однако Всемирная организация здравоохранения не советует использовать лекарство.