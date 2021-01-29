Путин ввел новую выплату для части преподавателей

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Некоторые преподаватели колледжей станут получать больше денег Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Преподаватели колледжей, которые, кроме основных обязанностей имеют классное руководство, будут каждый месяц получать дополнительные выплаты. Проработать этот вопрос правительству поручил президент России Владимир Путин.

«Проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения для педагогических работников профессиональных образовательных организаций», — сказано на сайте президента России. Подчеркивается, что выплаты будут финансироваться из государственного бюджета. Их будут выдавать после 15 марта.

Также Путин поручил создать единый электронный ресурс, где будут размещаться и обновляться пособия и учебники с материалами для получения среднего профессионального образования. Ресурс появится не ранее 1 сентября 2022 года и будет открытым. Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о перечне рабочих профессий, который помог бы инвалидам стать конкурентоспособными на рынке труда.

С первого февраля россиянам также увеличат социальные выплаты. Больше платить начнут и некоторым многодетным семьям, уточняет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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