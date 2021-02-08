Глава Госдепа США рассказал о последствиях дела Навального для РФ

Энтони Блинкен заявил, что делом Алексея Навального обеспокоены многие страны Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Власти США примут меры против России из-за дела блогера Алексея Навального. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы крайне внимательно изучаем этот вопрос [дело Навального], и когда мы получим результаты, примем надлежащие меры», — сказал Блинкен в эфире телеканала CNN. По его словам, власти США обсуждают санкции против РФ с правительствами других стран, которые обеспокоены ситуацией с Навальным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире шоу «Соловьев LIVE» заявила, что США ищут поводы для санкций против РФ. Она уверена, что американским властям не нужны поводы, чтобы накладывать на Россию дополнительные ограничения. Она заявила, что США ведут себя грубо, передает « Утро.ру ».

Навальному стало плохо в августе 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в немецкую клинику «Шарите», где блогер пришел в себя и заявил, что был отравлен в РФ, передает агентство Nation News. Позже эту теорию опроверг химик Дмитрий Гладышев. Блогер задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года по приговору за совершение мошеннических действий — «делу Ив Роше». Из-за совершенных преступлений он проведет в колонии 2 года 8 месяцев с учетом года под домашним арестом, передает телеканал 360.