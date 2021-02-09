Жириновский обвинил Ельцина и Горбачева в развале страны

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский считает, что старшее поколение само подталкивает молодежь на протесты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина террористом, а президентов Бориса Ельцина и Михаила Горбачева обвинил в развале страны. Об этом политик написал в Twitter.

«Ленин был террористом — ему несут цветы и ставят памятники. Ельцин и Горбачев развалили страну — им несут цветы», — сообщил Жириновский. Он отметил, что таким образом молодому поколению подается плохой пример и люди сами подталкивают их на протесты. Лидер ЛДПР подчеркнул, что пока в России не начнут говорить правду об истории страны, успехов в экономике ждать не стоит.

Ранее экс-главред «Огонька» Виталий Коротич сообщил, что желание Ельцина стать во главе страны привело к развалу Советского Союза. Он также процитировал слова Горбачева, который сообщил, что страна и так была на грани и к концу ее только надо было подтолкнуть. Президент СССР объяснил, что перестройка сорвалась из-за членов Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) и тех, кто, воспользовавшись августовским путчем в 1991 году, развалил страну, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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