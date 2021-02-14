Россия выиграла геополитическую битву, создав препарат «Спутник V» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 февраля, — 436-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 352-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано почти 109 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,4 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (28,2 млн), далее следуют Индия (10,9 млн) и Бразилия (9,8 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (4 млн).

Вакцина и лекарство

Появление вакцины против коронавируса обострило соперничество между мировыми державами, и Россия выиграла эту геополитическую битву, создав препарат «Спутник V». Но со временем вакцины устаревают из-за появления новых штаммов COVID-19. В этом случае ученые смогут сделать новые за несколько дней, заявил Анатолий Альтштейн. Однако глава центра Гамалеи уверен, что создание и начало массового производства вакцины в случае мутации коронавируса затянется на год.

При этом массовая вакцинация, а также создание новых препаратов и их совершенствование позволят прервать распространения мутаций COVID-19. Специалисты предупредили, что вакцинация не предполагает ограничений в перемещении, поэтому после прививки от коронавируса можно планировать отпуск. Купаться в море и лежать на пляже не воспрещено.

Коронавирус в России и в мире

За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако в середине весны в стране будет подъем заболеваемости. Россия не сможет избежать распространения британского штамма COVID-19.

В ВОЗ назвали самую вероятную версию происхождения коронавируса. Первоначально он мог распространиться на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучими мышами. По меньшей мере тысяча человек была заражена 13 разными штаммами ново й инфекции в Ухане в декабре 2019 года, когда там впервые была зафиксирована вспышка.

Что говорят врачи и ученые

Прямой зависимости между иммунитетом и риском заболеть COVID-19 нет. Поэтому прием витаминов не избавит от вероятности заразиться, сообщил врач Олег Серебрянский.

Кортикостероиды (подкласс стероидных гормонов), о которых вице-президент РАН Иван Дедов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, применяют при COVID-19 почти год. Однако их использование возможно только в редких случаях, когда есть угроза жизни, рассказали ученые Петр Чумаков и Анатолий Альтштейн.

Люди, перенесшие коронавирус, после болезни могут несколько месяцев находиться в депрессии. Это связано с изменениями гормонального фона, заявил врач Евгений Тимаков.

Молодые люди хуже переносят последствия вакцинации от коронавируса, благодаря особенностям их иммунной системы. При этом ярко выраженные реакции организма могут быть даже полезны. Воспаления помогают избавляться от вируса.

Помимо уже привычных симптомов коронавируса: усталости, боли в голове и мышцах, проблемах с пищеварением, пациенты начали сталкиваться с неожиданными долгосрочными последствиями . Среди них: паралич, аппендицит, повреждение печени, онемение тела.