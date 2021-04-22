Экс-советник Ельцина раскритиковал послание Путина

Методы решения экономических и социальных проблем, которые озвучил президент России во время послания Федеральному собранию, не имеют смысла. Об этом заявил политологом, бывший советник первого президента Бориса Ельцина Георгий Сатаров.
«В социально-экономической части два главных слова — „должны“ и „миллиардов“. Методы решения экономических и социальных проблем рассматриваются Путиным как раздача денег для решения тех или иных задач. И это не имеет ровно никакого смысла. Он сказал, как будет раздавать деньги на те или иные задачи — и не сказал, почему именно на них», — сообщил Сатаров в интервью «Собеседнику». Политолог заявил, что в своем послании российский лидер не пояснил, как эти деньги будут использоваться на поставленные цели и почему они не будут «раскрадываться».
По его словам, проблема заключается в институтах, а не в способах раздачи денег. Чтобы работала экономика, нужно, чтобы работало право частной собственности, контрактное право, «чтобы чиновники не грабили бизнес», отметил Сатаров.
Ранее также лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поручения президента РФ Владимира Путина, озвученные во время послания Федеральному собранию, невозможно выполнить. Зюганов считает, что это не поможет победить бедность в стране. При этом лидер КПРФ заявил, что народ России вымирает и задачи главы государства не остановят этот процесс. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи он озвучил основные направления развития внутренней политики России на ближайшее будущее.
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