Инфекционисты раскрыли, кому поставят новые обязательные прививки

Новые прививки могут спасти детские жизни, заявили инфекционисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вакцины, которые собираются сделать обязательными в календаре прививок, нужно будет ставить, прежде всего, детям. Многих из них они могут спасти от смерти, рассказал URA.RU врач-инфекционист инфекционной больницы №2 в Москве Илья Акинфиев.

Ранее сообщалось, что Минздрав собирается добавить в национальный календарь вакцинации четыре новые прививки. Туда должны войти вакцины против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, папилломавирусной инфекции и менингококковой инфекции.

«Эти прививки хорошо зарекомендовали себя в Москве и Евросоюзе, они нужны. В педиатрии они ставятся именно детишкам. Потому что от ротавирусной инфекции, например, прививка делается именно для того, чтобы уберечь грудничков от заболевания. Они тяжело его переносят пока маленькие», — объяснил Акинфиев.

Во взрослом прививочном календаре такие вакцины уже не нужны, уточняет врач. Взрослый организм не так тяжело реагирует на болезни, против которых сейчас вводятся прививки. При этом дети часто умирают от этих заболеваний, заявил URA.RU кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков.

«Ветряная оспа инвалидизирует и это герпетическая инфекция, у нас за ней есть определенный контроль. Если от менингита, воспаления коры головного мозга, умирают, то нужна прививка? Нужна», — объяснил Тимаков. Медик отметил, что в странах, где девочкам делают прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ), наблюдается снижение случаев рака у женщин.

Кроме того, данные прививки очень дорогие, уточнил Тимаков. Только вакцина от ВПЧ стоит 200 долларов. «Если государство берет на себя эти обязательства — это прекрасно. Потому что мы сможем делать эти вакцины не по финансовой возможности, а в рамках профилактики здоровья населения», — заключил инфекционист.