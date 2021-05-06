Правительство РФ придумало, как оставить олигархов без дивидендов

Правительство нашло способ лишать олигархов дивидендов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Госдуму РФ будет внесен на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение ответственности предприятий за опасные производства. В случае, если предложение, изначально озвученное главой государства Владимиром Путиным, получит поддержку депутатов, владельцев предприятий обяжут оплачивать нанесенный природе вред и в противном случае лишать дивидендов.

«Законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые бы позволяли прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде», — цитирует сайт правительства РФ инициатора законопроекта зампредседателя кабмина Викторию Абрамченко.

Абрамченко отметила, что инициатива направлена на то, чтобы помешать бизнесменам отказываться от проблемных в экологическом плане производств, не оплачивая весь нанесенный природе вред. Если законопроект примут, для отчуждения собственнику такого производства придется либо подтвердить его финансовую устойчивость, либо предоставить план по его ликвидации, одобренный экологической экспертизой.

За неисполнение нового закона собственников ждет ответственность: они будут обязаны выплатить компенсационный платеж в размере суммы ликвидационных мероприятий. До поступления средств, власти могут приостановить выплату владельцам предприятий дивидендов.