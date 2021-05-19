В России изменятся правила прописки

Правительство РФ упрощает процедуру регистрации по месту жительства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России упростят регистрацию по месту жительства или по месту временного пребывания. Часть госуслуг переведут в электронный формат. Такое постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг», — говорится в сообщении. Уточняется, что после обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

Дистанционно можно будет оформить и временную регистрацию, услуга будет доступна на едином портале. Согласно документу, услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности.

Ранее стало известно о упрощении порядка выплаты социальных пособий до 1 июня. Россиян предупредили, что некоторые из выплат скоро будут назначаться по старой системе, уточняет агентство Nation News.