Умерла актриса, сыгравшая Мальвину в «Буратино»

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Актриса Татьяна Проценко три года боролась с раком Фото:

От рака скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме «Приключения Буратино». Ей было 53 года.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась», — сообщил РБК супруг Проценко, актер и журналист Алексей Войтюк. Дата и место похорон пока неизвестны.

Проценко родилась в 1968 году. Популярность ей принесла роль Мальвины в детском фильме «Приключения Буратино». Как рассказала сама актриса, ассистент режиссера познакомился с ней в поезде и предложил пройти пробы на роль «девочки с кудрявыми голубыми волосами». Это была единственная работа Проценко в кино. Позже она окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у Проценко диагностировали рак.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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