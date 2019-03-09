Народный артист СССР Владимир Этуш, исполнивший роль Карабаса-Барабаса в детском фильме «Приключения Буратино», едва не погиб на съемках картины. Об этом рассказала актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину.
Проценко вспоминает, что во время съемки сцены поездки в карете, которой управлял Этуш, транспорт неожиданно покатился под откос.
«Карета… разбилась, но Владимир Абрамович не сплоховал и спрыгнул с этой верхотуры», — рассказала Проценко «Пятому каналу». В этом инциденте, к счастью, никто не пострадал, уточняет актриса.
Актер Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни. Причина смерти артиста пока не уточняется. Похоронен Этуш будет на Новодевичьем кладбище в Москве.