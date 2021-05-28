Адвокат: как можно потерять квартиру из-за долгов родственников

Родственники должников могут лишиться жилья
В случае банкротства квартиру могут забрать и продать с торгов не только у должника, но и у его родственников. Об этом предупредил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. Он привел примеры того, как можно потерять недвижимость.
- Должник передал родственнику жилье с целью спрятать его от кредиторов. «Это может быть мнимая или притворная сделка, сделка, нарушающая права третьих лиц, и так далее. Это все разные правовые основания для расторжения, но все они ведут к тому, что сделка аннулируется, имущество возвращается прежнему владельцу, и уже в обычном порядке на него обращается взыскание», — сообщил РИА «Новости» Данилов. По словам адвоката, чтобы аннулировать сделку, необходимо доказать, что истинной целью было спрятать имущество.
- Должник продал родственнику квартиру по заниженной цене. Если стоимость жилья будет слишком низкой, то кредиторы и суд сочтут это неравноценным встречным предложением. Это может быть поводом признать сделку недействительной.
- Должник переписал все имущество на супруга (супругу). В этой ситуации мог бы помочь брачный договор, но он не всегда защищает должника. «Во-первых, если брачный договор был заключен после того, как у одного из супругов начались проблемы, его могут оспорить и все равно добраться до имущества. Второй сценарий — это когда договор заключен давно, но с серьезным перекосом в пользу одного из супругов. То есть, грубо говоря, одному принадлежит все, а другому — ничего», — объяснил Данилов.
Ранее юристы предупредили о росте числа «проблемных квартир» в России. В беседе с URA.RU эксперты утверждают, что на рынке стали появляться объекты недвижимости от собственников на стадии банкротства.
Подписывайтесь на URA.RU в