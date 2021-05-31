31 мая 2021

За неполную уплату алиментов в России предлагают сажать в тюрьму

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство внесло поправки в статью УК РФ об уплате алиментов Фото:

За частичную уплату алиментов планируют ввести уголовную ответственность. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму 31 мая.

В настоящее время законом карается только полная неуплата алиментов. «На сегодняшний день имеются случаи, когда частичная уплата должниками алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, также зачастую прокурорами трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств», — указано в пояснительной записке к законопроекту, который представляет собой поправки к статье №157 УК РФ.

Ранее эту проблему поднял на заседании российского правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Позже председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил увеличить минимальный размер алиментов на уровне половины прожиточного минимума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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