За неполную уплату алиментов в России предлагают сажать в тюрьму

Правительство внесло поправки в статью УК РФ об уплате алиментов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За частичную уплату алиментов планируют ввести уголовную ответственность. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму 31 мая.

В настоящее время законом карается только полная неуплата алиментов. «На сегодняшний день имеются случаи, когда частичная уплата должниками алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, также зачастую прокурорами трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств», — указано в пояснительной записке к законопроекту, который представляет собой поправки к статье №157 УК РФ.

Ранее эту проблему поднял на заседании российского правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Позже председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил увеличить минимальный размер алиментов на уровне половины прожиточного минимума.