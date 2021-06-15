Вице-премьер РФ: на каких условиях зеков отправят на стройки

Озвучено условие отправки российских зеков на стройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, на каких условиях российских заключенных могут отправить на стройки. Данное заявление он сделал во время интервью на канале «Россия-24».

По словам Хуснуллина, у 180 тысяч российских заключенных есть шанс отправиться на различные стройки. При этом, уточнил он, отправка должна быть сугубо добровольной.

Директор ФСИН РФ Александр Калашников ранее предложил привлекать к работе на стройках заключенных, а не мигрантов. Его поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что такая работа пойдет на пользу самим осужденным. Во ФСИН рассказали URA.RU, что зарплата осужденных может превышать 200 тысяч рублей.