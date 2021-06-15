Вице-премьер РФ: на каких условиях зеков отправят на стройки

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Разное. Курган , кирпичная кладка, строитель, стройка, строительная площадка
Озвучено условие отправки российских зеков на стройки Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, на каких условиях российских заключенных могут отправить на стройки. Данное заявление он сделал во время интервью на канале «Россия-24».

По словам Хуснуллина, у 180 тысяч российских заключенных есть шанс отправиться на различные стройки. При этом, уточнил он, отправка должна быть сугубо добровольной.

Директор ФСИН РФ Александр Калашников ранее предложил привлекать к работе на стройках заключенных, а не мигрантов. Его поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший, что такая работа пойдет на пользу самим осужденным. Во ФСИН рассказали URA.RU, что зарплата осужденных может превышать 200 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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