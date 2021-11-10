Юристы рассказали о налоговых льготах для предпенсионеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила порядок предоставления льгот предпенсионерам по земельному налогу и по налогу на имущество физлиц. Как отметили эксперты службы, россиянам нужно обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы.
«При исчислении земельного налога за истекший год они имеют право на налоговый вычет, освобождающий от налогообложения шесть соток по одному участку. Также гражданам предпенсионного возраста предоставляется льгота по налогу на имущество, полностью освобождающая от этого налога один объект налогообложения определенного вида», — сообщается на сайте Гарант.ру со ссылкой на юристов ФНС.
Отмечается, что предпенсионеры должны представить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы. Также россияне вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Ранее ПФР установил срок подачи заявления о переносе пенсионных накоплений россиян из ПФР в негосударственный пенсионный фонд и обратно, а также о переводе средств из одного НПФ в другой. Это можно будет сделать до 1 декабря 2021 года.
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