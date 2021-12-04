Умер один из авторов Конституции России

Борис Мисник умер в возрасте 83 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скончался координатор федерального политического комитета партии «Яблоко», экс-депутат Госдумы Борис Мисник. В 1993 году он был участником Конституционного совещания, который утвердил итоговый проект Конституции РФ.

«4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни не стало координатора федерального политического комитета партии „Яблоко“ Бориса Григорьевича Мисника. Ему было 83 года», — сообщили в официальном telegram-канале партии.

Мисник родился в 1938 году в Мурманской области. В 1993 году был участником Конституционного совещания, которое собрал тогдашний президент РФ Борис Ельцин для изменения Конституции, разработанной комиссией Съезда народных депутатов. После доработки проект Конституции вынесли на всенародный референдум 1993 года.

С 2001 года Мисник входил в руководящие органы «Яблоко», руководил центральным аппаратом партии. С 2008 года стал координатором федерального комитета политобъединения.