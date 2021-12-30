WP: Байден будет пугать Путина во время телефонного звонка

30 декабря 2021 в 21:54 Размер текста - 17 +

Во время телефонного разговора Джо Байден предупредит Владимира Путина о новых санкциях Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава США Джо Байден предупредит президента РФ Владимира Путина об экономических санкциях и усилении НАТО в ответ на «вторжение» на территорию Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Белого дома. Разговор двух президентов состоится вечером 30 декабря по инициативе РФ. «Во время беседы, запрошенной российским правительством, Байден планирует сказать Путину, что хотя Соединенные Штаты готовы действовать дипломатично, они также готовы ответить на дальнейшие вторжения [на Украину] экономическими санкциями, усилением НАТО и помощью Украине в ее усилиях по защите», — сообщает The Washington Post. Белый дом по-прежнему настаивает на том, что Москва должна начать деэскалацию конфликта, подчеркнул американский чиновник. По словам представителя администрации США, в Вашингтоне «серьезно обеспокоены» передвижениями российских войск у границ с Украиной. Байден уже предупреждал Путина о возможных последствиях «военного наступления» Москвы на Киев. По мнению чиновника, президенты США и России верят в то, что прямое взаимодействие двух стран поможет в разрешении кризисной ситуации. Путин и Байден планируют пообщаться по телефону поздно вечером 30 декабря. По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, главы государств обсудят предстоящие российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Инициатором звонка стала Москва. Ранее сообщалось, что переговоры России и США запланированы на 10 января 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава США Джо Байден предупредит президента РФ Владимира Путина об экономических санкциях и усилении НАТО в ответ на «вторжение» на территорию Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Белого дома. Разговор двух президентов состоится вечером 30 декабря по инициативе РФ. «Во время беседы, запрошенной российским правительством, Байден планирует сказать Путину, что хотя Соединенные Штаты готовы действовать дипломатично, они также готовы ответить на дальнейшие вторжения [на Украину] экономическими санкциями, усилением НАТО и помощью Украине в ее усилиях по защите», — сообщает The Washington Post. Белый дом по-прежнему настаивает на том, что Москва должна начать деэскалацию конфликта, подчеркнул американский чиновник. По словам представителя администрации США, в Вашингтоне «серьезно обеспокоены» передвижениями российских войск у границ с Украиной. Байден уже предупреждал Путина о возможных последствиях «военного наступления» Москвы на Киев. По мнению чиновника, президенты США и России верят в то, что прямое взаимодействие двух стран поможет в разрешении кризисной ситуации. Путин и Байден планируют пообщаться по телефону поздно вечером 30 декабря. По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, главы государств обсудят предстоящие российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Инициатором звонка стала Москва. Ранее сообщалось, что переговоры России и США запланированы на 10 января 2022 года.