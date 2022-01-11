ФСБ задержала неонациста за подготовку терактов

Злоумышленник готовил теракты на объектах транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тверской области сторонника молодежной неонацистской организации «М.К.У.» (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ) задержали за подготовку терактов на объектах транспорта. ОБ этом сообщает пресс-служба СФБ России.

«Задержан житель Тверской области 2003 года рождения. По указанию Егора Краснова (лидер „М.К.У.“, живет на Украине) он вел пропаганду идеологии массовых убийств, вовлекал в сообщество „М.К.У.“ новых членов, а также готовил террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе и приготовлении теракта. Сейчас подозреваемый содержится в СИЗО.