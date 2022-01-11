Минобороны РФ возобновило вывоз россиян из Алматы

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Экипажи ВТА вернулись в пункты постоянной дислокации после летно-тактических учений , военный самолет
В связи с прибытием дополнительных бортов военной авиации из России эвакуация возобновляется Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Генеральное консульство РФ в Алма-Аты заявило, что эвакуация российских граждан возобновлена с 11 января на бортах военной авиации. Об этом генконсульство РФ в Алма-Аты сообщило в своем официальном telegram-канале.

«В связи с прибытием дополнительных бортов военной авиации из России эвакуация 11.01.2022 возобновляется. Граждане могут прибыть на регистрацию в международный аэропорт города Алматы» — говорится в сообщении.

Также генконсульство уточнило, что эвакуационные рейсы будут проходить 11 января для прибывших в аэропорт до 19:00. 12 января эвакуировать начнут с 9 утра по Алматинскому времени.

Ранее посольство России в Казахстане объявило об эвакуации граждан из Алматы. Туристов попросили учесть, что военные самолеты не смогут обеспечить привычный для пассажирской авиации комфорт. Минобороны РФ сообщило, что из Казахстана было эвакуировано 1 461 россиянина.

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Генеральное консульство РФ в Алма-Аты заявило, что эвакуация российских граждан возобновлена с 11 января на бортах военной авиации. Об этом генконсульство РФ в Алма-Аты сообщило в своем официальном telegram-канале. «В связи с прибытием дополнительных бортов военной авиации из России эвакуация 11.01.2022 возобновляется. Граждане могут прибыть на регистрацию в международный аэропорт города Алматы» — говорится в сообщении. Также генконсульство уточнило, что эвакуационные рейсы будут проходить 11 января для прибывших в аэропорт до 19:00. 12 января эвакуировать начнут с 9 утра по Алматинскому времени. Ранее посольство России в Казахстане объявило об эвакуации граждан из Алматы. Туристов попросили учесть, что военные самолеты не смогут обеспечить привычный для пассажирской авиации комфорт. Минобороны РФ сообщило, что из Казахстана было эвакуировано 1 461 россиянина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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