Минобороны РФ возобновило вывоз россиян из Алматы

Генеральное консульство РФ в Алма-Аты заявило, что эвакуация российских граждан возобновлена с 11 января на бортах военной авиации. Об этом генконсульство РФ в Алма-Аты сообщило в своем официальном telegram-канале.
«В связи с прибытием дополнительных бортов военной авиации из России эвакуация 11.01.2022 возобновляется. Граждане могут прибыть на регистрацию в международный аэропорт города Алматы» — говорится в сообщении.
Также генконсульство уточнило, что эвакуационные рейсы будут проходить 11 января для прибывших в аэропорт до 19:00. 12 января эвакуировать начнут с 9 утра по Алматинскому времени.
Генеральное консульство РФ в Алма-Аты заявило, что эвакуация российских граждан возобновлена с 11 января на бортах военной авиации. Об этом генконсульство РФ в Алма-Аты сообщило в своем официальном telegram-канале. «В связи с прибытием дополнительных бортов военной авиации из России эвакуация 11.01.2022 возобновляется. Граждане могут прибыть на регистрацию в международный аэропорт города Алматы» — говорится в сообщении. Также генконсульство уточнило, что эвакуационные рейсы будут проходить 11 января для прибывших в аэропорт до 19:00. 12 января эвакуировать начнут с 9 утра по Алматинскому времени. Ранее посольство России в Казахстане объявило об эвакуации граждан из Алматы. Туристов попросили учесть, что военные самолеты не смогут обеспечить привычный для пассажирской авиации комфорт. Минобороны РФ сообщило, что из Казахстана было эвакуировано 1 461 россиянина.