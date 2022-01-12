Депутат Госдумы предупредил об опасности для русских в Казахстане

12 января 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Алексей Чепа говорит, что называться русским в Казахстане стало опасно еще в 2014 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Называться русским в Казахстане стало опасно еще в 2014 году, а после Нового года ситуация только ухудшилась. Об этом заявил первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Многовекторность привела, к сожалению, к определенной неорганизованности и нестабильности. Рядом с Казахстаном два мощных государства — Россия и Китай, которых он, естественно, боится. Это привело к тому, что русских оттуда выгнали. Сейчас, особенно после известных событий 2014 года называться русским, вести русский бизнес в стране просто стало опасно. Отношение к русским за эти несколько дней после Нового года сильно ухудшилось. От многих русских казахи — соседи, знакомые отвернулись, и только после посадки первого самолета ОДКБ все вернулось обратно. Это говорит о том, что наши позиции там несильные, а [экс-президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев сделал ставку на Великобританию», — объяснил «Радиоточке НСН» Чепа. В начале января жители Казахстана вышли на протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых, погибло 20 силовиков. В страну отправили миротворцев из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Военные охраняли государственные и социально-значимые объекты. В стране объявили режим чрезвычайного положения. Токаев на фоне беспорядков отправил в отставку правительство страны. Недавно глава республики выбрал новый состав кабмина, который приступил к работе 12 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Называться русским в Казахстане стало опасно еще в 2014 году, а после Нового года ситуация только ухудшилась. Об этом заявил первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Многовекторность привела, к сожалению, к определенной неорганизованности и нестабильности. Рядом с Казахстаном два мощных государства — Россия и Китай, которых он, естественно, боится. Это привело к тому, что русских оттуда выгнали. Сейчас, особенно после известных событий 2014 года называться русским, вести русский бизнес в стране просто стало опасно. Отношение к русским за эти несколько дней после Нового года сильно ухудшилось. От многих русских казахи — соседи, знакомые отвернулись, и только после посадки первого самолета ОДКБ все вернулось обратно. Это говорит о том, что наши позиции там несильные, а [экс-президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев сделал ставку на Великобританию», — объяснил «Радиоточке НСН» Чепа. В начале января жители Казахстана вышли на протесты из-за роста цен на сжиженный газ. Протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых, погибло 20 силовиков. В страну отправили миротворцев из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Военные охраняли государственные и социально-значимые объекты. В стране объявили режим чрезвычайного положения. Токаев на фоне беспорядков отправил в отставку правительство страны. Недавно глава республики выбрал новый состав кабмина, который приступил к работе 12 января.