Глава «Роскосмоса» оценил идею Украины построить космодром 21 января 2022 в 02:42 Размер текста - 17 + Рогозин пошутил над планами украинских ученых Фото: Пресс-служба Роскосмоса Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал планы Украины построить космодром. Об этом он выложил пост в своем telegram-канал. «Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал Рогозин в Telegram-канале. К своему посту он добавил отрывок фильма «Вечера на хуторе близь Диканьки», где кузнец Вакула седлает черта и улетает на нем в небо. Ранее украинские ученые сообщили, что хотели бы возвести космодром на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря. Они отметили, что подобное строительство стратегического объекта требует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал планы Украины построить космодром. Об этом он выложил пост в своем telegram-канал. «Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал Рогозин в Telegram-канале. К своему посту он добавил отрывок фильма «Вечера на хуторе близь Диканьки», где кузнец Вакула седлает черта и улетает на нем в небо. Ранее украинские ученые сообщили, что хотели бы возвести космодром на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря. Они отметили, что подобное строительство стратегического объекта требует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям