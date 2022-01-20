20 января 2022

Глава «Роскосмоса» оценил идею Украины построить космодром

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Рогозин пошутил над планами украинских ученых Фото:

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал планы Украины построить космодром. Об этом он выложил пост в своем telegram-канал.

«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал Рогозин в Telegram-канале. К своему посту он добавил отрывок фильма «Вечера на хуторе близь Диканьки», где кузнец Вакула седлает черта и улетает на нем в небо.

Ранее украинские ученые сообщили, что хотели бы возвести космодром на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря. Они отметили, что подобное строительство стратегического объекта требует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал планы Украины построить космодром. Об этом он выложил пост в своем telegram-канал. «Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал Рогозин в Telegram-канале. К своему посту он добавил отрывок фильма «Вечера на хуторе близь Диканьки», где кузнец Вакула седлает черта и улетает на нем в небо. Ранее украинские ученые сообщили, что хотели бы возвести космодром на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря. Они отметили, что подобное строительство стратегического объекта требует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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