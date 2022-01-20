Глава «Роскосмоса» оценил идею Украины построить космодром

Рогозин пошутил над планами украинских ученыхФото: Пресс-служба Роскосмоса
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал планы Украины построить космодром. Об этом он выложил пост в своем telegram-канал.
«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал Рогозин в Telegram-канале. К своему посту он добавил отрывок фильма «Вечера на хуторе близь Диканьки», где кузнец Вакула седлает черта и улетает на нем в небо.
Ранее украинские ученые сообщили, что хотели бы возвести космодром на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря. Они отметили, что подобное строительство стратегического объекта требует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал планы Украины построить космодром. Об этом он выложил пост в своем telegram-канал. «Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал Рогозин в Telegram-канале. К своему посту он добавил отрывок фильма «Вечера на хуторе близь Диканьки», где кузнец Вакула седлает черта и улетает на нем в небо. Ранее украинские ученые сообщили, что хотели бы возвести космодром на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря. Они отметили, что подобное строительство стратегического объекта требует согласования с Турцией из-за риска падения второй ступени ракеты-носителя на ее территорию.