В Ингушетии избили активиста, выдвинувшего претензии Кадырову

01 февраля 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Султыгов сообщил, что не получил серьезных травм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестные совершили нападение на сопредседателя общественного движения «Мехка-Кхел» («Народный Суд») Сараждина Султыгова, у которого возникли разногласия с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу границ с Ингушетией, сообщает «Интерфакс». Нападавшие требовали от Султыгова отказаться от видеообращений на тему определения границ с Чечней, отмечают в агентстве. «Всего преступников было трое, один остался в машине. Двое мужчин зашли в многоквартирный дом в Назрани в районе 105-го массива. Злоумышленники постучали в дверь, после того как ее открыли, они ворвались в квартиру Султыгова, с ходу нанесли ему несколько ударов и завалили слепого пенсионера на пол. Затем один из нападавших ударил его ногой в живот», — передает рассказ собеседника о случившемся агентство. По словам источника, неизвестные требовали удалить видеообращения Султыгова к народу Ингушетии. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, ведется поиск нападавших, сообщили в агентстве. В своих видеообращениях Султыгов предъявил три требования в ответ главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Общественный деятель предложил Кадырову организовать двустороннюю комиссию с целью определения границ между регионами, помочь восстановить права на жилье ингушей, которые до боевых действий проживали в Грозном, а также попросил отказаться от критики в адрес Ингушетии. 10 января глава Чечни выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обвинения, если таковые имеются, в течение трех дней. С такими словами Кадыров обратился к тем, кто заявляет о незаконном отъеме земель у Ингушетии. Он предложил им обнародовать свои имена, если они «не боятся враждовать» с ним. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Неизвестные совершили нападение на сопредседателя общественного движения «Мехка-Кхел» («Народный Суд») Сараждина Султыгова, у которого возникли разногласия с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу границ с Ингушетией, сообщает «Интерфакс». Нападавшие требовали от Султыгова отказаться от видеообращений на тему определения границ с Чечней, отмечают в агентстве. «Всего преступников было трое, один остался в машине. Двое мужчин зашли в многоквартирный дом в Назрани в районе 105-го массива. Злоумышленники постучали в дверь, после того как ее открыли, они ворвались в квартиру Султыгова, с ходу нанесли ему несколько ударов и завалили слепого пенсионера на пол. Затем один из нападавших ударил его ногой в живот», — передает рассказ собеседника о случившемся агентство. По словам источника, неизвестные требовали удалить видеообращения Султыгова к народу Ингушетии. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, ведется поиск нападавших, сообщили в агентстве. В своих видеообращениях Султыгов предъявил три требования в ответ главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Общественный деятель предложил Кадырову организовать двустороннюю комиссию с целью определения границ между регионами, помочь восстановить права на жилье ингушей, которые до боевых действий проживали в Грозном, а также попросил отказаться от критики в адрес Ингушетии. 10 января глава Чечни выступил с обращением к ингушскому народу и попросил предъявить ему обвинения, если таковые имеются, в течение трех дней. С такими словами Кадыров обратился к тем, кто заявляет о незаконном отъеме земель у Ингушетии. Он предложил им обнародовать свои имена, если они «не боятся враждовать» с ним.