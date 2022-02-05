05 февраля 2022

Депутат Верховной Рады заявил о массовом бегстве людей из Киева

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ОБСЕ в аэропорту Донецка. ДНР. Украина, бтр, война, донецк
Украинцы боятся возможной войны с Россией, считает Ренат Кузьмин Фото:
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Война на Украине

Украинцы массово бегут из Киева за границу из-за угрозы «российского вторжения». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ренат Кузьмин в своем facebook-аккаунте.

«Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие — прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти», — написал Кузьмин.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не менее половины украинцев покинут страну из-за сложной экономической ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и призвал людей не паниковать из-за возможного начала войны с Россией.

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Украинцы массово бегут из Киева за границу из-за угрозы «российского вторжения». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ренат Кузьмин в своем facebook-аккаунте. «Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие — прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях. Причина? Готовятся к российскому вторжению. А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти», — написал Кузьмин. Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не менее половины украинцев покинут страну из-за сложной экономической ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и призвал людей не паниковать из-за возможного начала войны с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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