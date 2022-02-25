Авиакомпания S7 отменяет рейсы в Европу

25 февраля 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Из-за закрытия некоторыми европейскими странами своего воздушного пространства авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу. Об этом говорится в официальном сообщении авиакомпании. «В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена», — передает ТАСС заявление авиакомпании. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Польша и Чехия закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за закрытия некоторыми европейскими странами своего воздушного пространства авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу. Об этом говорится в официальном сообщении авиакомпании. «В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена», — передает ТАСС заявление авиакомпании. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Польша и Чехия закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.