Авиакомпания S7 отменяет рейсы в Европу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Магнитогорск, S7, аэропорт, посадка, приземление, самолет
S7 отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Из-за закрытия некоторыми европейскими странами своего воздушного пространства авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу. Об этом говорится в официальном сообщении авиакомпании.

«В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена», — передает ТАСС заявление авиакомпании.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Польша и Чехия закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за закрытия некоторыми европейскими странами своего воздушного пространства авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу. Об этом говорится в официальном сообщении авиакомпании. «В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена», — передает ТАСС заявление авиакомпании. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После этого Польша и Чехия закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...