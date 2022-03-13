«ВКонтакте» поможет российскому бизнесу создать интернет-магазины

«ВКонтакте» расширяет возможности для предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «ВКонтакте» поможет малому и среднему бизнесу России в условиях санкций, которые ввели страны Европы и США. Теперь на этой платформе можно бесплатно создать интернет-магазин. А через новое направление поддержки малого и среднего бизнеса можно максимально эффективно настроить свою страницу и организовать все процессы.

«Сегодня на платформе „Бизнес ВКонтакте“ предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Из сообщества легко бесплатно создать собственный сайт с помощью специального конструктора и получить короткую ссылку вида vk.link», — отмечается на официальном сайте компании .

Через интернет-магазин можно реализовывать товары и оказывать услуги, говорится на сайте. Платежи принимаются через сервис VK Pay. «Предприниматели могут бесплатно подключить доставку по всей России через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами», — отметили в компании.

Для предпринимателей служба поддержки доступна круглосуточно. Инструменты для создания коротких ссылок и генератор QR-кодов на платформе также бесплатны. VK также дополнительно усилил службу поддержки, чтобы оперативно обрабатывать растущее количество обращений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине. Цель действий российской армии — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, операция нужна для демилитаризации и денацификации территории и отвода угрозы от России, а не оккупации. В связи с этим ряд европейских стран, а также США, ввел против России санкции. Ограничения коснулись экономического сектора.

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