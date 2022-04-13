В России впервые за 30 лет стало больше трудоспособных людей

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В России проживает более 83 млн граждан трудоспособного возраста Фото:

На начало 2022 года в России увеличилось количество трудоспособных граждан. Людей, возрастом от 16 лет и до пенсионного, впервые с начала 1990-х годов в стране стало больше. Такие данные предоставляет Росстат.

«На 1 января 2022 года в России ориентировочно проживали 83,2 млн человек трудоспособного возраста. Это максимальное увеличение с начала 1990-х», — данные ведомства проанализировало агентство РБК.

По этой информации, за год число работающего населения увеличилось на 1,35 млн человек. Из общего числа трудоспособных граждан мужчин — 43,3 млн человек, женщин — 39,9 млн. Прирост за год составил более 590 тысяч и 750 тысяч людей соответственно.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство работает над предложениями по увеличению минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. МРОТ на 2022 год был утвержден на уровне 13 890 рублей в месяц, для трудоспособного населения он составляет 13 793 рубля.

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На начало 2022 года в России увеличилось количество трудоспособных граждан. Людей, возрастом от 16 лет и до пенсионного, впервые с начала 1990-х годов в стране стало больше. Такие данные предоставляет Росстат. «На 1 января 2022 года в России ориентировочно проживали 83,2 млн человек трудоспособного возраста. Это максимальное увеличение с начала 1990-х», — данные ведомства проанализировало агентство РБК. По этой информации, за год число работающего населения увеличилось на 1,35 млн человек. Из общего числа трудоспособных граждан мужчин — 43,3 млн человек, женщин — 39,9 млн. Прирост за год составил более 590 тысяч и 750 тысяч людей соответственно. Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство работает над предложениями по увеличению минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. МРОТ на 2022 год был утвержден на уровне 13 890 рублей в месяц, для трудоспособного населения он составляет 13 793 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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