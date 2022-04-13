В России впервые за 30 лет стало больше трудоспособных людей

В России проживает более 83 млн граждан трудоспособного возраста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На начало 2022 года в России увеличилось количество трудоспособных граждан. Людей, возрастом от 16 лет и до пенсионного, впервые с начала 1990-х годов в стране стало больше. Такие данные предоставляет Росстат.

«На 1 января 2022 года в России ориентировочно проживали 83,2 млн человек трудоспособного возраста. Это максимальное увеличение с начала 1990-х», — данные ведомства проанализировало агентство РБК.

По этой информации, за год число работающего населения увеличилось на 1,35 млн человек. Из общего числа трудоспособных граждан мужчин — 43,3 млн человек, женщин — 39,9 млн. Прирост за год составил более 590 тысяч и 750 тысяч людей соответственно.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство работает над предложениями по увеличению минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. МРОТ на 2022 год был утвержден на уровне 13 890 рублей в месяц, для трудоспособного населения он составляет 13 793 рубля.