Пленные бойцы ВСУ рассказали, как потеряли Херсон

18 апреля 2022 в 07:22 Размер текста - 17 +

Херсон был занят в первый день спецоперации, сообщили военнопленные Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Херсон был сдан в первый день спецоперации, так как командование ВСУ не поставило военным никаких задач. Об этом рассказали пленные украинские солдаты. «Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать. Обращались с нами отлично. Без всяких угроз, без презрения», — рассказала украинский контрактник в интервью РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Херсон был сдан в первый день спецоперации, так как командование ВСУ не поставило военным никаких задач. Об этом рассказали пленные украинские солдаты. «Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать. Обращались с нами отлично. Без всяких угроз, без презрения», — рассказала украинский контрактник в интервью РИА «Новости». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что армия заняла всю Херсонскую область.