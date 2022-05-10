В военную хронику «Первого канала» попали фото Бонни и Клайда

На «Первом канале» показали известных американских грабителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ходе праздничного концерта, приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, среди фотографий военной хроники показали снимки известных американских грабителей Бонни и Клайда. Трансляция мероприятия велась на «Первом канале».

Федеральный канал 9 мая вел прямую трансляцию концерта, посвященного годовщине Победы русской армии в Великой Отечественной войне. В ходе одного из выступлений заслуженной артистки России Зары на экране запустили видеоряд с фотографиями военных лет. Среди прочих старинных снимков был показан портрет американских грабителей времен Великой депрессии — Бонни Паркер и Клайда Бэрроу.

Ранее URA.RU публиковало видеоотчет с празднования 77-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодное мероприятие посвящено победе Красной армии и советского народа над нацистской Германией в в 1941—1945 годах. В торжественном военном параде 2022 года по традиции приняли участие тысячи военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, также принял участие в ежегодном шествии «Бессмертного полка», сообщает RT.

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