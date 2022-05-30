Правительство РФ разрешило полеты на Украину и в Донбасс

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Россия сняла ограничения на полеты в девять стран Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительство России приняло решение отменить коронавирусные ограничения для полетов на Украину и в Донбасс. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Правительство России отменило временные ограничения на транспортное сообщение, введенные из-за распространения коронавируса, в отношении 9 государств. В список вошли Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия. Документ, действовавший в отношении этих стран с 16 июня 2021 года, также приостанавливал течение сроков временного пребывания иностранцев в России, действия виз и миграционных карт», — сообщает оперштаб.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пятую волну COVID-19. 16 мая в операштабе сообщили, что Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор и ряд других стран, пишет RT.

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Правительство России приняло решение отменить коронавирусные ограничения для полетов на Украину и в Донбасс. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «Правительство России отменило временные ограничения на транспортное сообщение, введенные из-за распространения коронавируса, в отношении 9 государств. В список вошли Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия. Документ, действовавший в отношении этих стран с 16 июня 2021 года, также приостанавливал течение сроков временного пребывания иностранцев в России, действия виз и миграционных карт», — сообщает оперштаб. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пятую волну COVID-19. 16 мая в операштабе сообщили, что Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор и ряд других стран, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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