Правительство РФ разрешило полеты на Украину и в Донбасс

Правительство России приняло решение отменить коронавирусные ограничения для полетов на Украину и в Донбасс. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Правительство России отменило временные ограничения на транспортное сообщение, введенные из-за распространения коронавируса, в отношении 9 государств. В список вошли Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия. Документ, действовавший в отношении этих стран с 16 июня 2021 года, также приостанавливал течение сроков временного пребывания иностранцев в России, действия виз и миграционных карт», — сообщает оперштаб.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пятую волну COVID-19. 16 мая в операштабе сообщили, что Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор и ряд других стран, пишет RT.
Правительство России приняло решение отменить коронавирусные ограничения для полетов на Украину и в Донбасс. Об этом сообщается в официальном telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «Правительство России отменило временные ограничения на транспортное сообщение, введенные из-за распространения коронавируса, в отношении 9 государств. В список вошли Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия. Документ, действовавший в отношении этих стран с 16 июня 2021 года, также приостанавливал течение сроков временного пребывания иностранцев в России, действия виз и миграционных карт», — сообщает оперштаб. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пятую волну COVID-19. 16 мая в операштабе сообщили, что Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Эквадор и ряд других стран, пишет RT.