Россияне раскупили все путевки в лагеря с кэшбеком

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, отряд, кровать, летний лагерь, детский лагерь, палата, летние каникулы, спальня, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
Путевки в детские лагеря раскупили за два месяца Фото:

Путевки в детские лагеря с кешбэком раскупили за два месяца, а загрузка в лагерях составляет более 90%. Об этом сообщили URA.RU в Ростуризме.

«Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%», — рассказали в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве отметили, что досрочно завершают продажу путевок, так как программа очень популярная и путевки раскупили за два месяца. «С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня», — добавили в Ростуризме.

В прошлом году по программе отдохнуло более чем 400 тысяч детей. В программе нет ограничений по количеству поездок на одну семью. Такое предложение стало особенно актуально для многодетных семьей. В этом году спрос на путевки превысил прошлогодние показатели в два раза.

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Путевки в детские лагеря с кешбэком раскупили за два месяца, а загрузка в лагерях составляет более 90%. Об этом сообщили URA.RU в Ростуризме. «Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%», — рассказали в пресс-службе Ростуризма. В ведомстве отметили, что досрочно завершают продажу путевок, так как программа очень популярная и путевки раскупили за два месяца. «С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня», — добавили в Ростуризме. В прошлом году по программе отдохнуло более чем 400 тысяч детей. В программе нет ограничений по количеству поездок на одну семью. Такое предложение стало особенно актуально для многодетных семьей. В этом году спрос на путевки превысил прошлогодние показатели в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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