Россияне раскупили все путевки в лагеря с кэшбеком

08 июня 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Путевки в детские лагеря раскупили за два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU Путевки в детские лагеря с кешбэком раскупили за два месяца, а загрузка в лагерях составляет более 90%. Об этом сообщили URA.RU в Ростуризме. «Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%», — рассказали в пресс-службе Ростуризма. В ведомстве отметили, что досрочно завершают продажу путевок, так как программа очень популярная и путевки раскупили за два месяца. «С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня», — добавили в Ростуризме. В прошлом году по программе отдохнуло более чем 400 тысяч детей. В программе нет ограничений по количеству поездок на одну семью. Такое предложение стало особенно актуально для многодетных семьей. В этом году спрос на путевки превысил прошлогодние показатели в два раза. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Путевки в детские лагеря с кешбэком раскупили за два месяца, а загрузка в лагерях составляет более 90%. Об этом сообщили URA.RU в Ростуризме. «Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%», — рассказали в пресс-службе Ростуризма. В ведомстве отметили, что досрочно завершают продажу путевок, так как программа очень популярная и путевки раскупили за два месяца. «С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня», — добавили в Ростуризме. В прошлом году по программе отдохнуло более чем 400 тысяч детей. В программе нет ограничений по количеству поездок на одну семью. Такое предложение стало особенно актуально для многодетных семьей. В этом году спрос на путевки превысил прошлогодние показатели в два раза.