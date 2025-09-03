Путин: однополярный мир несправедлив

Путин подчеркнул, что мир должен быть многополярным
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Президент Российской Федерации Владимир Путин, подводя итоги своего визита в Китай на состоявшейся пресс-конференции, отметил несправедливость существующего однополярного мироустройства. Слова главы российского государства передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая в данный момент находится в Пекине.

«Однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую, можно сказать отжившую, систему», — сказал российский лидер. Его слова приводит журналист URA.RU.

По его словам, что текущая мировая ситуация обусловливает необходимость формирования более справедливой и устойчивой системы международных отношений. Путин считает, что для этого нужно переходить к многополярному формату.

Путин ранее охарактеризовал Шанхайскую организацию сотрудничества как важную движущую силу глобального развития и формирования подлинно многополярного мира. По его словам, ШОС поступательно усиливает свою роль в урегулировании актуальных международных проблем, пишет RT.

