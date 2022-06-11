МИД потроллил Запад в поздравлении с Днем России. Скрин

12 июня 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

В МИДе пошутили над Западом по случаю Дня России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД РФ поздравил соотечественников с Днем России, опубликовав поздравительную картинку в своем Telegram-канале. Изображение намекает Западу на вероятный исход любого «расширения на Восток». «Мы вежливо просили их не расширяться на Восток…», — гласит надпись на поздравительной открытке. Следом на ней изображены головные уборы врагов России, побежденных в разные эпохи: шлем ливонских рыцарей, разбитых Александром Невским на Чудском озере, шлем польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона и каска вермахта. Завершает композицию пустой квадрат. Россия требовала от НАТО не расширяться на восток, но США и альянс отказались от подписания двусторонних соглашений. Папа Римский Франциск выдвинул предположение, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что что Россия разрушила планы Запада по расширению Североатлантического альянса на Восток. По его словам, Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония уже признали успехи специальной операции российских вооруженных сил. МИД в поздравлении с Днем России подшутил над Западом Фото: telegram-канал МИД России Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

МИД РФ поздравил соотечественников с Днем России, опубликовав поздравительную картинку в своем Telegram-канале. Изображение намекает Западу на вероятный исход любого «расширения на Восток». «Мы вежливо просили их не расширяться на Восток…», — гласит надпись на поздравительной открытке. Следом на ней изображены головные уборы врагов России, побежденных в разные эпохи: шлем ливонских рыцарей, разбитых Александром Невским на Чудском озере, шлем польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона и каска вермахта. Завершает композицию пустой квадрат. Россия требовала от НАТО не расширяться на восток, но США и альянс отказались от подписания двусторонних соглашений. Папа Римский Франциск выдвинул предположение, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Москву начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что что Россия разрушила планы Запада по расширению Североатлантического альянса на Восток. По его словам, Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония уже признали успехи специальной операции российских вооруженных сил.