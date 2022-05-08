Володин: Запад признал успехи России в спецоперации на Украине

08 мая 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Россия разрушила планы по расширению НАТО на Восток, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление лидеров стран G7 о намерении «не допустить победы» России на Украине можно расценивать как признание успехов спецоперации. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении „не допустить победы“ России на Украине», — написал Володин в своем telegram-канале. По его мнению, подобные заявления доказывают, что Запад выступает против демилитаризации, денацификации и безъядерного статуса Украины, а также препятствует самоопределению ДНР и ЛНР. Спикер Госдумы добавил, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на Восток. По его словам, это объясняет, «почему российские инициативы по безопасности остались без ответа». О намерении «не допустить победы» России на Украине страны G7 заявили 8 мая. В коммюнике организации говорится о том, что лидеры западных стран выступают против России и лично заверяют украинского лидера Владимира Зеленского в своей поддержке, передает «Царьград». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Заявление лидеров стран G7 о намерении «не допустить победы» России на Украине можно расценивать как признание успехов спецоперации. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении „не допустить победы“ России на Украине», — написал Володин в своем telegram-канале. По его мнению, подобные заявления доказывают, что Запад выступает против демилитаризации, денацификации и безъядерного статуса Украины, а также препятствует самоопределению ДНР и ЛНР. Спикер Госдумы добавил, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на Восток. По его словам, это объясняет, «почему российские инициативы по безопасности остались без ответа». О намерении «не допустить победы» России на Украине страны G7 заявили 8 мая. В коммюнике организации говорится о том, что лидеры западных стран выступают против России и лично заверяют украинского лидера Владимира Зеленского в своей поддержке, передает «Царьград». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.