МИД РФ: Россия ввела санкции против дочери и супруги Байдена

Под российские санкции попали члены семьи Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия ввела санкции против супруги и дочери президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Под ограничения также попали 25 граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса.

«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в „стоп-лист“ вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т. н. группы „Макфол-Ермак“, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи Президента Дж.Байдена», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что санкции введены против супруги Байдена Джилл и его дочери Эшли.

Многие страны выступили против действий России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы — с февраля этого года. США активно поддерживают антироссийскую санкционную кампанию Запада.