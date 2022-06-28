МИД РФ: Россия ввела санкции против дочери и супруги Байдена

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Под российские санкции попали члены семьи Байдена Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия ввела санкции против супруги и дочери президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Под ограничения также попали 25 граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса.

«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в „стоп-лист“ вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т. н. группы „Макфол-Ермак“, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи Президента Дж.Байдена», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что санкции введены против супруги Байдена Джилл и его дочери Эшли.

Многие страны выступили против действий России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы — с февраля этого года. США активно поддерживают антироссийскую санкционную кампанию Запада.

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Россия ввела санкции против супруги и дочери президента США Джо Байдена. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Под ограничения также попали 25 граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса. «В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в „стоп-лист“ вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т. н. группы „Макфол-Ермак“, которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи Президента Дж.Байдена», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что санкции введены против супруги Байдена Джилл и его дочери Эшли. Многие страны выступили против действий России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы — с февраля этого года. США активно поддерживают антироссийскую санкционную кампанию Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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