Мастера рассказали о новом тренде в татуировках из-за СВО

Клиенты предпочитают лаконичные дизайны символов спецоперации, рассказал тату-мастер Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители России начали обращаться в тату-салоны с просьбой набить им буквы Z и V, ставшие символами российской спецоперации на Украине. Об этом рассказал подмосковный тату-мастер Станислав Епифанцев.

«Патриотические татуировки и раньше пользовались хорошим спросом. Я помню, что набивал красавицу в кокошнике с автоматом Калашникова в руке, российский флаг, портрет президента, Винни Пуха из советского мультика, который держит „за грудки“ диснеевского, матрешек на фоне храма Василия Блаженного и медведей в разных ракурсах, один даже был расписан под хохлом. И вот теперь у меня стали просить трафареты, в которых есть Z и V», — рассказал тату-мастер Станислав Епифанцев в разговоре с газетой «Подмосковье сегодня».

Мастер по татуировкам признался, что клиенты предпочитают лаконичный дизайн. «Витиеватостей потенциальные заказчики не приветствовали, даже сопротивлялись им», — отметил собеседник.

На территории Украины проводится специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. По информации ВЦИОМ, решение о проведении спецоперации поддерживают 72% россиян, передает РАПСИ.

Литеры Z и V считаются символами спецоперации. В Минобороны РФ сообщили, что символ Z расшифровывается как «за победу», а буква V обозначает «сила в правде». Однако в военном ведомстве отметили, что не считают эти буквы официальными символами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам