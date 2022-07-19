Госдума РФ разрешила тратить маткапитал на покупку машины

20 июля 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Автоэксперты считают, что это дополнительно простимулирует спрос на машины Фото: Анна Майорова © URA.RU В Госдуме разработан проект, который позволит тратить материнский капитал на приобретение автомобиля. Автоэксперты полагают, что такая возможность позволит дополнительно стимулировать спрос на машины. «Региональный законодатель считает приобретение автомобиля допустимой мерой дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей. Предлагается закрепить данный подход в федеральном законодательстве, обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей», — говорится в пояснительной записке к документу. Предусматривается, что легковой автомобиль, купленный за счет средств маткапитала (524,5 тысяч рублей на первого ребенка, 693,1 тысяч рублей — на второго, если субсидия не была получена на первого, и 168,6 тыс. рублей, если она уже была оформлена на первенца) должен быть новым, произведенным в РФ и иметь не менее трех пассажирских мест, не считая водительского. Кроме того, полная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей. Что касаемо ограничения по мощности двигателя — показатель не должен превышать 92 киловатт. Ранее РБК сообщил о том, что в Минтруда планируют в ближайшие три года проиндексировать материнский капитал. Согласно документу, размер выплаты может поменяться следующим образом: в 2023 году на рождение первенца — 616,3 тысяч рублей, на второго ребенка — 814,4 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Госдуме разработан проект, который позволит тратить материнский капитал на приобретение автомобиля. Автоэксперты полагают, что такая возможность позволит дополнительно стимулировать спрос на машины. «Региональный законодатель считает приобретение автомобиля допустимой мерой дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей. Предлагается закрепить данный подход в федеральном законодательстве, обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей», — говорится в пояснительной записке к документу. Предусматривается, что легковой автомобиль, купленный за счет средств маткапитала (524,5 тысяч рублей на первого ребенка, 693,1 тысяч рублей — на второго, если субсидия не была получена на первого, и 168,6 тыс. рублей, если она уже была оформлена на первенца) должен быть новым, произведенным в РФ и иметь не менее трех пассажирских мест, не считая водительского. Кроме того, полная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей. Что касаемо ограничения по мощности двигателя — показатель не должен превышать 92 киловатт. Ранее РБК сообщил о том, что в Минтруда планируют в ближайшие три года проиндексировать материнский капитал. Согласно документу, размер выплаты может поменяться следующим образом: в 2023 году на рождение первенца — 616,3 тысяч рублей, на второго ребенка — 814,4 тысяч рублей.