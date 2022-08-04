Баскетболистку Грайнер просят посадить на 9,5 лет

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Бриттни Грайнер считают виновной в контрабанде гашишного масла Фото:
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Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрению в контрабанде наркотиков, попросили лишить свободы на 9,5 лет. Об этом сообщили журналисты из Химкинского районного суда.

«Обвинение просит дать американской баскетболистке Грайнер 9,5 лет», — говорится в сообщении telegram-канала РИА «Новости». По словам журналистов, прокуратура считает вину Грайнер доказанной.

URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского райсуда. Там не ответили на звонок.

По версии следствия, Грайнер пыталась провезти в Россию гашишное масло через московский аэропорт. Девушку задержали и заключили под стражу. Сама спортсменка считает обвинение несправедливым и сообщала о нарушениях при задержании. Дипломаты США пытаются договориться с представителями России об обменен заключенного предпринимателя Виктора Бута на баскетболистку. Однако стороны еще не смогли договориться.

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Экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрению в контрабанде наркотиков, попросили лишить свободы на 9,5 лет. Об этом сообщили журналисты из Химкинского районного суда. «Обвинение просит дать американской баскетболистке Грайнер 9,5 лет», — говорится в сообщении telegram-канала РИА «Новости». По словам журналистов, прокуратура считает вину Грайнер доказанной. URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского райсуда. Там не ответили на звонок. По версии следствия, Грайнер пыталась провезти в Россию гашишное масло через московский аэропорт. Девушку задержали и заключили под стражу. Сама спортсменка считает обвинение несправедливым и сообщала о нарушениях при задержании. Дипломаты США пытаются договориться с представителями России об обменен заключенного предпринимателя Виктора Бута на баскетболистку. Однако стороны еще не смогли договориться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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