Баскетболистку Грайнер просят посадить на 9,5 лет

04 августа 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер считают виновной в контрабанде гашишного масла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрению в контрабанде наркотиков, попросили лишить свободы на 9,5 лет. Об этом сообщили журналисты из Химкинского районного суда. «Обвинение просит дать американской баскетболистке Грайнер 9,5 лет», — говорится в сообщении telegram-канала РИА «Новости». По словам журналистов, прокуратура считает вину Грайнер доказанной. URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского райсуда. Там не ответили на звонок. По версии следствия, Грайнер пыталась провезти в Россию гашишное масло через московский аэропорт. Девушку задержали и заключили под стражу. Сама спортсменка считает обвинение несправедливым и сообщала о нарушениях при задержании. Дипломаты США пытаются договориться с представителями России об обменен заключенного предпринимателя Виктора Бута на баскетболистку. Однако стороны еще не смогли договориться.

Экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрению в контрабанде наркотиков, попросили лишить свободы на 9,5 лет. Об этом сообщили журналисты из Химкинского районного суда. «Обвинение просит дать американской баскетболистке Грайнер 9,5 лет», — говорится в сообщении telegram-канала РИА «Новости». По словам журналистов, прокуратура считает вину Грайнер доказанной. URA.RU обратилось в пресс-службу Химкинского райсуда. Там не ответили на звонок. По версии следствия, Грайнер пыталась провезти в Россию гашишное масло через московский аэропорт. Девушку задержали и заключили под стражу. Сама спортсменка считает обвинение несправедливым и сообщала о нарушениях при задержании. Дипломаты США пытаются договориться с представителями России об обменен заключенного предпринимателя Виктора Бута на баскетболистку. Однако стороны еще не смогли договориться.