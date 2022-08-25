Захарова: Запад искажает информацию по убийству Дугиной

Мария Захарова обвинила Запад в подтасовке фактов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Западные страны не хотят честно говорить про убийство журналистки Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Правоохранительные органы предоставили весь массив доказательной базы, основанной на видео, фотографиях, документальных материалах. Это все [западными странами] идет в игнор. Искажение реальности, как они этим занимались 200 и 300, 100 лет назад, идет в ход дела», — сказала она в эфире телеканала «Соловьев Live».

Она пояснила, что в трагедии Запад делает акцент на ее окружение, а не на сам факт смерти Дугиной. Захарова назвала случившееся «жестоким кровавым преступлением».

Журналистка погибла поздно вечером 20 августа при взрыве автомобиля. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, на которой она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». Следом за ней ехал Александр Дугин, который стал свидетелем происшествия и попал в больницу. Российские спецслужбы подозревают в смерти Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк, по словам ее отца, она состояла на службе в ВСУ. ФСБ считает, что для сбора информации о погибшей она арендовала квартиру в соседнем доме, дополняет Nation News. Отец подозреваемой признался, что Вовк звонила ему из Прибалтики за несколько дней до происшествия, сообщает телеканал 360.