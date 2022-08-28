Боррель: Европу ждут серьезные вызовы из-за санкций против России

28 августа 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель считает, что у ЕС, как и у России возникнут трудности Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз в ближайшее время ожидает ряд серьезных вызовов, вызванных санкциями против России. Об этом заявил в интервью заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель. «Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — сообщил Боррель в ходе интервью изданию Kronen Zeitung. Страны запада начали вводить санкции в отношении России после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Западные санкции коснулись, в том числе, российских энергоносителей. Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что возможности зеленой энергетики для Европы закончатся в первую холодную зиму, и тогда Европу ждут серьезные проблемы.

Евросоюз в ближайшее время ожидает ряд серьезных вызовов, вызванных санкциями против России. Об этом заявил в интервью заместитель председателя Еврокомиссии Жозеп Боррель. «Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — сообщил Боррель в ходе интервью изданию Kronen Zeitung. Страны запада начали вводить санкции в отношении России после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Западные санкции коснулись, в том числе, российских энергоносителей. Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал, что возможности зеленой энергетики для Европы закончатся в первую холодную зиму, и тогда Европу ждут серьезные проблемы.